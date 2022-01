Cidades Aparecida inicia vacinação de crianças contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (17) Imunização começa pelas crianças de 11 anos e a partir de cinco com deficiência permanente ou comorbidades, indígenas e quilombolas, que precisam comprovar a condição

Aparecida de Goiânia inicia na próxima segunda-feira (17) a vacinação contra a COVID-19 em crianças. O imunizante será disponibilizado em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) exclusivas para as crianças e vans também serão enviadas para as escolas públicas e privadas. A vacinação vai começar com crianças de 11 anos e a partir de cinco com deficiência permanente ou com...