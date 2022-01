Cidades Aparecida oferece atendimento por telemedicina para pacientes com sintomas gripais e de dengue A modalidade necessita de agendamento via aplicativo Saúde Aparecida

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia lançou, nesta segunda-feira (3), o atendimento por telemedicina para pacientes com síndromes gripais e suspeita de dengue. A modalidade necessita de agendamento via aplicativo Saúde Aparecida. Segundo a prefeitura, o objetivo é desafogar as cinco unidades de urgência e emergência do município (UPAs Flambo...