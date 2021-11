Os moradores de Aparecida de Goiânia seguem sendo vacinados contra a Covid-19 em 10 postos fixos, nesta terça-feira (16). Para receber a primeira dose do imunizante, os adolescentes acima de 12 anos deverão agendar a vacinação pelo aplicativo “Saúde Aparecida” ou ir ao drive-thru da Cidade Administrativa, sem necessidade de agendamento, das 8h às 18h.

Por meio do aplicativo é possível agendar a primeira dose na Central de Imunização ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. A Central funciona das 8 às 18 horas e as UBS’s das 8 às 16 horas.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço. No caso dos adolescentes é necessário estar acompanhados de um responsável maior de idade.

Já os moradores que estão no período para receber a segunda dose devem procurar um dos nove postos, os drive-thrus do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades ou a Central de Imunização, das 8 às 18 horas. Nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, a dose 2 é aplicada das 8 às 16 horas.

Para a segunda dose não é necessário agendamento e no momento da imunização precisa apresentar documento de identidade e CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. Os moradores vacinados com a primeira dose da Pfizer e AstraZeneca até o dia 25 de agosto já devem procurar um dos postos e receber a segunda dose independente da data prevista no cartão. Agora os imunizados com a Coronavac devem manter a data prevista no cartão.

Os moradores acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos seguem recebendo a terceira dose. A vacinação é ofertada, sem necessidade de agendamento, no drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, Central de Imunização, das 8h às 18h. Já as UBS’s Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim atendem das 8 às 16 horas.

A prefeitura orienta que os idosos e profissionais de saúde precisam respeitar o intervalo de seis meses da última, sendo segunda dose ou dose única, e para os imunossuprimidos é necessário respeitar o prazo de 28 dias.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento pessoal, CPF e cartão de Vacinação. Já os profissionais de saúde devem apresentar comprovante de atuação e os imunossuprimidos devem apresentar um laudo médico.