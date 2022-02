Cidades Bebês são destrocados em Aparecida de Goiânia após teste de DNA; confira fotos Bastante emocionadas, as mães saíram da DPCA chorando e com os respectivos filhos

Os dois bebês que foram trocados na maternidade de um hospital de Aparecida de Goiânia, no dia 29 de dezembro de 2021, foram destrocados na tarde desta terça-feira (8) após divulgação do exame de DNA na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Bastante emocionadas, as mães saíram do local chorando e com os respectivos filhos. Esse foi o segundo teste ...