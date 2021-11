Cidades Caminhão tomba em trecho urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia Devido ao acidente, o trânsito está em meia pista no sentido Aparecida

Atualizada às 8h10. Um caminhão tombou no canteiro central, na manhã desta sexta-feira (26), no quilômetro 514, na BR-153, perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. Com o acidente, o trânsito está em meia pista no sentido Aparecida a capital. Não há feridos. Apesar disso, não há congestionamento na região. Outra carreta, da mesma empresa, está no local dand...