Cidades Concessionária avalia interditar trecho da BR-153 com cratera, em Aparecida de Goiânia Espaço entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo foi parcialmente fechado desde a tarde do último domingo (19)

O trecho da BR-153, na altura do quilômetro 508, entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, no sentido Sul, pode ser interditado completamente para obras na tarde desta terça-feira (21), conforme avaliação da Triunfo Concebra. No último domingo (19), o trecho voltou a ser parcialmente fechado após parte do asfalto ceder no acostamen...