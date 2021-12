Cidades Corpo de idosa que estava desaparecida após acidente de ônibus em Aparecida é encontrado em córrego Aparecida Ribeiro é a sexta pessoa a morrer no acidente, que também deixou diversos feridos

O corpo da idosa Aparecida Ribeiro, de 63 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (25) no córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. O riacho fica ao lado do quilômetro 508 da BR-153, local do grave acidente entre um ônibus e uma carreta, na madrugada de sexta-feira (24) e que vitimou outras cinco pessoas, além de diversos feridos. ...