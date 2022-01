Cidades Corpo de Wanderson, suspeito de triplo homicídio em Corumbá de Goiás, segue no IML de Aparecida Segundo a Polícia Técnico-Científica, todos os procedimentos já foram realizados. Porém, nenhum familiar compareceu à unidade para retirar o cadáver

O corpo de Wanderson Protácio segue no Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida na manhã desta quarta-feira (19). A Polícia Técnico-Científica informou que todos os procedimentos já foram realizados e o corpo liberado. No entanto, nenhum familiar compareceu à unidade para retirar o cadáver. Wanderson, que é suspeito de matar a esposa grávida, a enteada e um vizinho, foi encontrado morto em uma cela do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na...