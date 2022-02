Neste final de semana, Aparecida de Goiânia realiza um mutirão de vacinação. Além do imunizante contra a Covid-19, adultos e crianças poderão atualizar o cartão com vacinas de rotina. No sábado (12), 14 postos estarão funcionando e no domingo dois postos volantes serão disponibilizados no Aparecida Shopping e no Buriti Shopping das 11h às 19h.

Para receber os imunizantes é necessário apresentar documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacinação. Durante a semana, os moradores acima de 12 anos poderão se vacinar em um dos 35 postos fixos (veja lista abaixo).

Já a vacinação infantil contra a Covid-19 durante a semana será ofertada na Central de Imunização e UBS´s dos bairros Andrade Reis, Anhambi, Cardoso, Veiga Jardim, Retiro do Bosque e Jardim Olímpico.

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, lembra que a vacinação pediátrica contra a Covid-19 não pode ser aplicada junto com as outras vacinas de rotina. Para crianças de 5 a 11 anos é necessário esperar um intervalo mínimo de 15 dias, antes e depois da aplicação do imunizante, para recebimento de qualquer outra vacina.

Vacinas de rotina que serão ofertadas de acordo com cada faixa etária: tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, HPV e pneumonia.

Locais de vacinação sábado (12) e domingo (13):

Bairro Cardoso,

Retiro do Bosque,

Jardim Olímpico,

Cândido de Queiroz,

Veiga Jardim,

Andrade Reis,

Anhembi,

Cruzeiro do Sul,

Caraíbas

Colina Azul

Central de Imunização – 8h às 19h

Aparecida Shopping ou pelo Buriti Shopping – 11h às 19h

Escola Municipal Neivio Rocha – 8h às 14h.

Confira os locais de vacinação durante a semana:

A Central funciona das 8 às 18h e as unidades básicas das 8 às 16h.

Central de Imunização;

UBS Andrade Reis;

UBS Bairro Cardoso;

UBS Bairro Ilda;

UBS Bairro Independência;

UBS Bandeirantes;

UBS Buriti Sereno;

UBS Campos Elíseos;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Caraíbas;

UBS Chácara São Pedro;

UBS Colina AzuL;

UBS Cruzeiro do Sul;

UBS Expansul;

UBS Jardim Bela Vista;

UBS Jardim Boa Esperança;

UBS Jardim dos Buritis;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Jardim Florença;

UBS Jardim Olímpico;

UBS Jardim Tiradentes;

UBS Madre Germana;

UBS Nova Olinda;

UBS Papillon Park;

UBS Parque Trindade;

UBS Pontal Sul II;

UBS Residencial Anhambi;

UBS Residencial Garavelo Park;

UBS Retiro do Bosque;

UBS Riviera;

UBS Rosa dos Ventos;

UBS Santa Luzia;

UBS Santo André;

UBS Veiga Jardim;

UBS Vila Delfiori