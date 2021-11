Cidades Criança passa por cirurgia após ficar com rosca de brinco dentro do ouvido durante 20 dias, em Goiás A tarraxa do acessório, também conhecida como 'rosca' infeccionou o ouvido da menina. Segundo a mãe, antes da cirurgia, ela levou a criança em diferentes postos de saúdes, UPAs, hospitais e pediatras, mas eles não tinham o equipamento necessário para retirada

Liara Isabeli da Silva Sousa, de 3 anos, precisou passar por uma cirurgia para retirar a tarraxa de um brinco que estava dentro do seu ouvido esquerdo há 20 dias, em Aparecida de Goiânia. Segundo a mãe da criança, o objeto infeccionou a região e provocou dores na menina. Marilanne da Silva Sousa, de 27 anos, disse que a filha colocou a tarraxa do brinco no ouvido...