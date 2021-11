Cidades Decoração de Natal do Buriti Shopping cai sobre moto estacionada O acidente teria sido provocado devido a uma ventania

Parte da decoração de Natal na área externa do Buriti Shopping desabou sobre uma moto na manhã deste domingo (28). O acidente teria sido provocado devido a uma ventania. Ao POPULAR, a assessoria de imprensa do shopping informou que o incidente aconteceu numa área onde o público tem pouco acesso e onde o estacionamento é proibido. Não houve feridos no acidente. A assessoria ...