Cidades Discussão motivada por luz dentro de ônibus termina em morte, em Aparecida de Goiânia O ônibus seguia de Anápolis para São Paulo, segundo informações do Grupo de Investigação de Homícidios

Atualizada às 10h15. Uma discussão por conta da luz acessa dentro de um ônibus de turismo resultou na morte de um homem, de 52 anos, na noite desta segunda-feira (7), no quilômetro 516, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital. O suspeito do crime foi detido. Segundo o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) do município,...