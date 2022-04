Cidades Estudante é internada na UTI após cair durante atividade física em escola de Aparecida de Goiânia Jovem, de 16 anos, participava de uma aula quando sofreu o acidente

Atualizada às 12h12. Uma estudante de 16 anos está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) desde o início deste mês. Maria Eduarda Vieira Gomes, que cursa o 3º ano do Ensino Médio, sofreu uma queda durante uma aula de Estudo Orientado realizada na quadra poliesportiva do Centro de Ensino em Período ...