Cidades HMAP abre seleção para vagas de emprego com salários de até R$ 3,6 mil Os interessados podem realizar a inscrição no site do HMAP até as 10h do dia 15 de dezembro

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) abriu, nesta quinta-feira (9), inscrições para vagas de emprego em áreas de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1,2 mil até R$ 3,6 mil. Os interessados podem realizar o cadastro no site do HMAP até as 10h do dia 15 de dezembro. As vagas são para os cargos de analista administrativo, analista III/DP...