Cidades Incêndio atinge galpão de empresa de reciclagem em Aparecida de Goiânia Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas e na manhã desta quinta-feira (25) realiza o trabalho de rescaldo

Um incêndio atingiu na noite desta quarta-feira (24) o galpão de uma empresa de reciclagem na BR-153, quilômetro 11, no Jardim Transbrasiliano, em Aparecida de Goiânia. Não houve feridos. Nove viaturas e 30 bombeiros atuaram no combate do incêndio e após cinco horas as chamas foram contidas. A corporação informou que os militares além de conter as chamas, também...