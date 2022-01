Cidades Jovem morre após levar choque elétrico em Aparecida; corpo foi encontrado junto a cabos de energia Vítima foi encontrada com parte do corpo dentro de uma caixa subterrânea de distribuição de energia. A suspeita é de que o rapaz estaria furtando cabos para extração de cobre e alumínio

Um jovem ainda não identificado morreu após sofrer um choque elétrico no início da manhã desta segunda-feira (10), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima com parte do corpo dentro de uma caixa subterrânea de distribuição de energia junto a um poste. O óbito foi constatado no local. De acordo com os bom...