As matrículas para o Ensino Fundamental, que atende alunos do 1º ao 9º ano, na rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia, começam na próxima segunda-feira (6). As inscrições, que serão abertas às 8h, deverão ser feitas no site da Prefeitura e no aplicativo Matrícula Aparecida.

Já a Educação infantil, que comporta alunos de seis meses a cinco anos de idade, abrirá as matrículas somente no dia 13 de dezembro. As inscrições serão feitas nos mesmos canais do Ensino Fundamental.

Em 2022, Aparecida de Goiânia terá 11 mil vagas disponíveis em Escolas Municipais, EMEIs e CMEIs. Desse total, 7,7 mil são para alunos do Ensino Fundamental I e II.

Os interessados, a partir de segunda-feira (6), deverão responder formulários disponíveis na plataforma. É necessário que os pais ou os responsáveis tenham em mãos os seguintes dados da criança: endereço completo com o CEP do imóvel, CPF (preferencialmente).

Os responsáveis também terão de informar o nome da mãe e, no caso dos beneficiários do Programa Bolsa Família do Governo Federal, informar o número do cartão do benefício.

Pessoas com dificuldades de acesso à internet ou que necessitarem de auxílio para fazer a inscrição no sistema podem procurar as secretarias das unidades escolares no horário regular de funcionamento da rede (8h às 11h30 e 13h às 17h), onde serão auxiliadas a efetuar a inscrição.