Cidades Morre homem atingido durante explosão em padaria, em Aparecida de Goiânia Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, teve aproximadamente 70% do corpo queimado

O padeiro atingido durante uma explosão em uma padaria do setor Brasicon, em Aparecida de Goiânia, morreu neste fim de semana. Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia do acidente, que aconteceu em 2 de novembro. Wesley teve aproximadamente 70% do corpo quei...