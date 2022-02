Cidades Motociclista morre em acidente no Recanto do Bosque, em Aparecida de Goiânia O motorista do carro se apresentou à polícia, prestou depoimento e fez o teste do bafômetro, que deu negativo

Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na noite desta terça-feira (8), no Recanto do Bosque, em Aparecida de Goiânia. Segundo o depoimento do motorista do veículo, ele estava na via e ia virar à esquerda, quando o motociclista bateu no carro. Ele disse que não viu a moto. No carro também estava à filha pequena do homem, que ficou assust...