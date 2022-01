A primeira edição deste ano do Mutirão ‘Prefeitura em Ação’ de Aparecida de Goiânia, que seria realizado nos dias 15 e 16 deste mês, foi suspensa em virtude do aumento de casos positivos de Covid-19 no município. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB) neste domingo (9), por meio das redes sociais.

O evento seria sediado na região do setor Mansões Paraíso. Segundo a Prefeitura, mais de 60 mil moradores seriam beneficiados com aproximadamente 130 tipos de serviços prestados pela administração municipal. Contudo, Mendanha afirmou que a frente de serviços será mantida, com ações de recapeamento asfáltico, recuperação de meio-fio, roçagem, remoção de entulhos e revitalização da sinalização de trânsito.

Mutirão estadual

O mutirão de serviços do governo estadual que estava marcado também para os dias 15 e 16 em Aparecida de Goiânia foi suspenso. O governador Ronaldo Caiado (DEM) informou nas redes sociais que o aumento de casos de Covid-19, influenza e a previsão de fortes chuvas motivaram a alteração da agenda. Uma nova data será marcada posteriormente e divulgada.