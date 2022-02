Cidades “O terror do INSS”, idoso comemora 121 anos em Aparecida de Goiânia Andrelino Vieira da Silva comemorou a nova idade na última quinta-feira (3)

Imagine chegar aos 121 anos, lúcido e ativo? Essa é a realidade do aposentado Andrelino Vieira da Silva, morador de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Natural de Anicuns, no Centro de Goiás, ele comemorou a nova idade na última quinta-feira (3) e a família não deixou a data passar em branco. O topo do bolo, a frase “o terror do INSS”, foi o diferencial. Ao POPULA...