Cidades Oficina de máscaras de carnaval alegra crianças internadas em hospital de Aparecida; veja fotos Iniciativa do projeto foi da enfermeira Pryscilla Rebouças em parceria com a coordenação de humanização da unidade

Os pacientes de pediatria do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) confeccionaram suas próprias máscaras de carnaval nesta quinta-feira (24). Foi preciso somente papel A4, tinta, giz de cera, cola, glitter e lantejoula para as crianças mostrarem seus talentos. A iniciativa do projeto foi da enfermeira Pryscilla Rebouças em parceria com a coordenação de humanização d...