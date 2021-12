Cidades Polícia conclui inquérito de explosão em padaria que matou funcionário, em Aparecida de Goiânia Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hugol, mas não resistiu aos ferimentos

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito que apurou a explosão em uma panificadora no Setor Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia. O incidente aconteceu no início do mês de novembro e deixou Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, gravemente ferido. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Go...