Cidades Possível fuga em massa de 32 detentos do presídio de Aparecida é frustrada Os reeducandos pretendiam deixar o local utilizando uma corda artesanal

Uma possível fuga em massa de 32 detentos da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia foi frustrada, na madrugada desta quarta-feira (17), pelos servidores do local. Os detentos pretendiam deixar o local utilizando uma corda artesanal, após serrarem cadeados das grades das celas com o apoio de materiais retirados da própria estrutura do loc...