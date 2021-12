Cidades Prefeitura de Aparecida oferece mais de 120 serviços gratuitos à população nesta sexta e sábado Ação é realizada na Escola Municipal Jardim Olímpico, no Setor Tocantins, das 8h às 14h

Nesta sexta-feira (3) e sábado (4) a Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza um mutirão com mais de 120 serviços gratuitos para a população na Escola Municipal Jardim Olímpico, no Setor Tocantins. Estão sendo oferecidas, entre 8h e 14h, consultas médicas, exames oftalmológicos, encaminhamentos para emprego e cadastro para programa de moradia. No local também foram m...