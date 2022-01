O idoso de 68 anos que teve a primeira morte confirmada no país por infecção da variante ômicron do coronavírus, na última quinta-feira (6), vivia em um asilo, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outros 51 idosos também foram diagnosticados com a doença.

Em nota, a pasta informou que no dia 22 de dezembro a direção de uma Instituição de Longa Permanência da cidade entrou em contato informando que diversos residentes estavam com sintomas gripais. Diante disso, o asilo recebeu testes de antígeno para detecção de SARS CoV-2, que foram realizados rotineiramente e confirmaram o surto de Covid-19 na instituação.

Ainda de acordo com a SMS, todos os moradores e funcionários do asilo realizaram o teste RT-PCR, e os diagnosticados com a doença foram isolados. Dois idosos precisaram ser internados e um morreu. Os outros 50 casos já receberam alta.

A secretaria também identificou que o primeiro interno a apresentar sintomas havia tido contato com um caso confirmado de ômicron. Até então, no município não tinha transmissão comunitária. Todos os moradores do abrigo estavam com o ciclo vacinal completo.

Primeira morte

A primeira morte registrada pela variante ômicron no Brasil ocorreu em Aparecida de Goiânia. O idoso de 68 anos tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Antes de adoecer, ele teve contato com outro morador da cidade diagnosticado com a infecção pela variante. Segundo a SMS de Aparecida, outro caso de contato com o homem está sendo acompanhado. O paciente está hospitalizado em tratamento da doença na ala de enfermaria.