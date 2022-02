Cidades Saúde de Aparecida investiga cinco casos confirmados de fraturas em bebês ocorridas durante o parto Quatro casos foram identificados como distócia de ombro, quando o ombro do feto fica preso no canal de parto, e um como fratura de úmero, devido ao esforço do trabalho de parto

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia informou que abriu uma sindicância para apurar os cinco casos de fraturas em recém-nascidos ocorridos na Maternidade Marlene Teixeira em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. De acordo com a pasta, quatro casos foram identificados como distócia de ombro - condição em que o ombro do feto fica preso no canal de parto -...