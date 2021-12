Cidades Suspeito de homícidio é preso em Aparecida; polícia busca por segundo envolvido no crime Em 17 de outubro deste ano, Thiago Batista de Lima caminhava por uma rua do Setor Jardim Itapuã quando dois homens em uma motocicleta chegaram e atiraram contra ele, que morreu no local

Atualizada às 12h08. Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Thiago Batista de Lima foi preso nesta quinta-feira (16) em Aparecida de Goiânia. O delegado Rogério Bicalho do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) informou que as investigações continuam e tem como objetivo localizar o segundo envolvido no crime ocorrido em 17 de outubro deste ano. D...