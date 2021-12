Cidades Trânsito fica lento na BR-153, em Aparecida, após trecho ser interditado por uma erosão na pista As autoridades orientam que os motoristas evitem passar pelo local

O trânsito está lento na BR-153 no sentido Aparecida de Goiânia a Hidrolândia na manhã desta terça-feira (7). O grande congestionamento foi provocado por uma erosão na pista que fez com que parte do asfalto cedesse. O trecho na baixada do Córrego Santo Antônio precisou ser interditado na última segunda-feira (6) em virtude das fortes chuvas que elevaram o nível da água. A...