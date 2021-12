Cidades Trecho da BR-153 em Aparecida é interditado após erosão na pista Equipes da Concebra, que administra o trecho, e da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas para o local

Atualizada às 12h21. Um trecho da BR-153, entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo, próximo do Country Club, na baixada do Córrego Santo Antônio, no sentido Sul, em Aparecida de Goiânia, foi interditado na manhã desta segunda-feira (6) e precisará passar por reparos. O superintendente da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, sargento Juliano Cardoso, explica...