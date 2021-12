Cidades Trecho da BR-153 terá desvio em mão dupla para obras após cratera, em Aparecida de Goiânia A concessionária, que administra o trecho, informou ainda que equipes estarão no local para orientar, dar suporte e acompanhar o fluxo de veículos

Na tarde desta quarta-feira (22) será implantado um desvio de tráfego em mão dupla no quilômetro 508, da BR-153, em Aparecida de Goiânia. A ação acontece devido às obras emergenciais no trecho. As informações são da Triunfo Concebra, que administra a rodovia. De acordo com a Concebra, o desvio será na divisão da pista sentido norte (Aparecida de Goiânia-Goiânia...