Acontece neste sábado e domingo (11 e 12), em Aparecida de Goiânia, a segunda edição do Mutirão Iris Rezende. O evento, que é realizado pelo Governo de Goiás em homenagem ao ex-governador do Estado e ex-prefeito de Goiânia morto no último dia 9 de novembro, disponibilizará uma série de serviços gratuitos, como consultas médicas, exames, emissão de documentos, entrega de benefícios sociais e oferta de vagas de emprego.

De acordo com informações do governo, o Mutirão começa às 8h e segue até às 16h, no sábado. Já no domingo, o evento será realizado das 8h às 12h. Os estandes serão montados no Bairro Independência, em Aparecida de Goiânia.

A expectativa do governo é de superar o número de atendimentos realizados na primeira edição do evento. O Mutirão foi feito em Goiânia, nos dias 20 e 21 de novembro e, de acordo com o Estado, contou com mais de 70 mil atendimentos.

Principais serviços

Na área da saúde, serão realizados consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, aferição de pressão arterial e de glicemia. Também serão oferecidos cortes e cabelo gratuito e distribuição de itens como máscaras de proteção facial, escovas de dente infantil e brinquedos.

Já no programa Expresso, serão feitos mais de 20 opções de serviço, entre emissão de segunda via da fatura de água, acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e outras ações do Detran-GO.

O Vapt Vupt também estará no evento com o programa Atende Mais, oferecendo atendimentos do Ipasgo, confecção da primeira e segunda via do CPF, emissão de segunda via de boletos, recadastramento da GoiásPrev e muito mais.

Mais de 2 mil vagas de trabalho serão divulgadas no evento. Também será feito cursos profissionalizantes, ajuda para abertura de Microempreendedores Individuais (MEI) e orientações gerais sobre o tema.

Programa Mães de Goiás

Durante o Mutirão Iris Rezende, o programa Mães de Goiás entregará, nos dois dias de evento, 2.614 cartões, que garante renda mensal de R$ 250 a mulheres com filhos entre zero e seis anos e que vivem em situação de vulnerabilidade.