Cidades Aparecida inicia Campanha de Multivacinação e Poliomielite nesta segunda-feira (8) As unidades vão disponibilizar gratuitamente, na campanha que segue durante todo o mês, vacinas contra paralisia infantil, sarampo, catapora e caxumba

Aparecida de Goiânia inicia, nesta segunda-feira (8), a Campanha de Multivacinação e Poliomielite, com 36 postos fixos de imunização na cidade. As unidades vão disponibilizar gratuitamente, na campanha que segue durante todo o mês, vacinas contra paralisia infantil, sarampo, catapora e caxumba. As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de um responsável maior ...