A prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu 30 vagas de estágio para jovens a partir de 16 anos que estejam cursando o ensino médio. Para se candidatar às oportunidades, é necessário comparecer nesta quinta-feira (9) ao Espaço Centenário, localizado no segundo piso do Aparecida Shopping, das 10h até às 15h.

As vagas são para as áreas de telemarketing e vendas. Ao comparecer ao local da seleção, o candidato deve apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e currículo atualizado. Aqueles jovens, no entanto, que ainda não fizeram seu currículo não precisam se preocupar porque equipes da Secretaria do Trabalho estarão à disposição para auxiliar na confecção destes.

Por meio da Secretaria, é feito a captação das vagas ofertadas pelas empresas e o repasse, por meio de processos seletivos, aos interessados. De acordo com o secretário da pasta, Jeferson Ferreira, a parceria com as empresas do setor produtivo de Aparecida, tem gerado bons resultados na geração de emprego no município.

“Nós estamos tendo uma alta demanda de oferta de emprego nas últimas semanas porque as empresas procuram a Prefeitura para firmar parceria e agora vamos ofertar essas oportunidades aos jovens que desejam uma experiência no mercado de trabalho”, explica.

