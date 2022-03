Cidades Aparecida questiona divisão de subsídio para transporte Município quer revisar cálculo para tarifa de remuneração do sistema metropolitano e método de compartilhamento do subsídio entre Estado e cidades

O modelo de repartição do subsídio para o sistema metropolitano de transporte coletivo de Goiânia ainda não é um consenso dentro da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e vai ser questionado pelo representante de Aparecida de Goiânia na próxima reunião do colegiado. Nesta terça-feira (29), os membros receberam os números preliminares calculados pela Agência Go...