Aparecida de Goiânia iniciou neste sábado (11) um novo cronograma de vacinação contra a tuberculose em recém-nascidos. Sete locais no município, em dias alternados, estarão aplicando a BCG.

Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Renata Cordeiro, afirma que além de proteger contra a doença, evitando as formas graves como a tuberculose miliar e meníngea, a vacina também auxilia no fortalecimento do sistema imunológico dos pequenos contra outras doenças.

Cordeiro ressalta ainda que a BCG deve ser aplicada em recém-nascidos e em crianças com até quatro anos de idade que não tenham sido vacinadas anteriormente.

Veja cronograma da vacinação da BCG:

Sábado (11)

Até às 18h

Central de Imunização – telefone: 3545-5868

*Aos sábados haverá vacinação no Hospital-Maternidade Garavelo apenas para recém-nascidos na unidade.

Segunda-feira (13)

Das 8h às 16h

UBS Santa Luzia – Telefone: 3545-4701

Terça-feira (14)

Das 8h às 16h

UBS madre Germana – Telefone: 3258-9961

Quarta-feira (15)

Das 8h às 16h

UBS Bairro Cardoso – Telefone: 3288-1887

*Às quartas haverá vacinação no Hospital-Maternidade Garavelo apenas para recém-nascidos na unidade.

Quinta-feira (16)

Das 8h às 16h

UBS Cruzeiro do Sul – Telefone: 3277-8616

Sexta-feira (17)

Das 8h às 16h

UBS Veiga Jardim – Telefone: 3545-4849

