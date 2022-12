Um aparelho de raio-x foi encontrado dentro de uma casa abandonada no centro de Rio Verde, Sudoeste de Goiás. O equipamento foi encontrado e recolhido pela Polícia Militar após uma denúncia anônima recebida na manhã da última segunda-feira (19).

À TV Anhanguera, a Vigilância Sanitária de Rio Verde disse que realizou avaliações de risco, e que o equipamento possui um óleo poluente, mas que não oferece riscos à saúde humana. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e constatou vários itens jogados no chão e empilhados, além do aparelho de raio-x.

Ministério Público

Na noite do mesmo dia que o aparelho foi encontrado, o Ministério Público de Goiás teve ciência dos fatos e emitiu uma nota se posicionando.

“Em contato com o Corpo de Bombeiros Militar e com o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde/GO, foi informado que já estavam sendo tomadas as medidas administrativas necessárias para o recolhimento dos equipamentos e responsabilização dos proprietários”, informa o MP.

O Ministério deu um prazo de até 48 horas para que a Semma retire o equipamento da casa e coloque em um local seguro. O dono do imóvel também foi notificado.

