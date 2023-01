Sete apartamentos foram interditados em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, por risco de desabamento causado pela forte chuva que passou pela cidade na sexta-feira (30). De acordo com o secretário de infraestrutura do município, Marcus Vinicius Ferreira, parte do muro do condomínio onde os apartamentos estavam caiu e a outra parte apresentou risco de cair sobre as moradias.

Equipes da Defesa Civil e um engenheiro estiveram no local e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um laudo comprovou que as próximas chuvas podem causar movimentação de terra e novos riscos de desabamento.

Ferreira afirmou que apenas uma das famílias foi abrigada com auxílio da prefeitura, mas foram para a casa de parentes menos de 24h depois.

O secretário informou que na próxima segunda-feira (2) vai ser feita uma reunião com a construtora do imóvel para discutir responsabilidades. Ele declarou que, como os apartamentos estão em uma região de risco que recebe água das chuvas também do Distrito Federal, a construtora vai ter que apresentar em conjunto com a prefeitura algumas soluções para o problema das famílias afetadas

Problema frequente

De acordo com Ferreira, Valparaíso de Goiás está em uma das localidades mais baixas da região e, por isso, costuma enfrentar muitos problemas de alagamento. Por isso, a prefeitura prevê que até metade de 2023 sejam realizadas obras de drenagem nas ruas Tupi, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as mais afetadas.

O secretário assegura que o orçamento para as obras é de R$ 62 milhões e já está no caixa da prefeitura. O início da ação está previsto para o fim do período chuvoso.

Outra intervenção a ser feita pela prefeitura será na drenagem da BR-040, que também sofre com alagamentos. Para isso, Ferreira informa que vai ser preciso entrar em contato com a concessionária Via-040 e alinhar os detalhes para início dos trabalhos no local.