Cidades Apenas metade das pessoas de 40 a 49 anos pode receber novo reforço contra Covid em Goiânia Secretaria Municipal de Saúde afirma que 50% desta faixa etária não cumpriram esquema vacinal ou não completaram intervalo necessário para mais uma dose da proteção

Com 2,6 milhões de doses de reforço em atraso, Goiás começou a oferecer o segundo reforço contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais. Em Goiânia, Aparecida e Anápolis, o grupo já pode se imunizar a partir desta terça-feira (21). Na capital, a estimativa do IBGE é que existam 229,7 mil pessoas com idade de 40 a 49 anos na capital. Entretanto, de acordo com a Se...