Cidades Aplicação da quarta dose tem ritmo lento, avalia SES-GO

Uma semana depois do início da aplicação do segundo reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos ou mais em Goiás, o número de idosos que já receberam os imunizantes está abaixo do esperado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). No estado, já foram aplicadas 4,2 mil doses com esse perfil. Porém, 97,5 mil doses já foram distribuídas para os municíp...