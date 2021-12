Chegou a Goiânia na tarde desta quinta-feira (9) um lote com 11.200 doses da vacina Janssen que serão aplicadas como segunda dose. Ao todo, 27.178 pessoas tomaram o imunizante na Capital.

princípio, a vacina foi aplicada como dose única, mas com a orientação do Ministério da Saúde (MS), agora haverá uma segunda. As doses estarão disponíveis em 18 pontos da capital, com atendimento das 8h às 17h.

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, pede para que não haja correria aos postos. “É importante que esses moradores de Goiânia que vão tomar a segunda dose da Janssen entendam que não há necessidade de correria aos postos, pois temos a informação de que mais doses chegarão nos próximos dias. Podem ficar tranquilos, vamos vacinar todos”, diz.



Locais de vacinação da Janssen:

Distrito Campinas-Centro – Unidade de Saúde da Família (USF) Leste Universitário, Centro de Saúde (CS) Jardim e CS Negrão de Lima

Distrito Sudoeste – Ciams Novo Horizonte, USF Condomínio das Esmeraldas

Distrito Sul – Clube da Caixa e CS Parque Amazônia

Distrito Noroeste – USF Vila Mutirão; USF Boa Vista; USF Alto do Vale

Distrito Oeste – USF São Francisco e USF Vera II

Distrito Leste – Upa Novo Mundo, Upa Dr Paulo Garcia de Siqueira, USF Recanto das Minas Gerais, CS Água Branca

Distrito Norte – CS Balneário e CS Guanabara