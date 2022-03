Cidades Aposentado recebe alta após ficar 110 dias internado em Hospital de Luziânia Paciente apresentou sintomas graves de Covid-19 e foi conduzido diretamente para a UTI logo depois de dar entrada na unidade de saúde

O aposentado José Natal Marques, de 64 anos, recebeu alta na última terça-feira (22), após passar 110 dias internado no Hospital Estadual de Luziânia (HEL). Ele deu entrada no HEL no dia 2 de dezembro com sintomas graves de Covid-19 e foi conduzido diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele agradeceu pelos esforços da equipe médica, pediu respei...