Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Goiânia (GoiâniaPrev) devem realizar abertura de conta salário ou corrente no Itaú Unibanco até o dia 31 de agosto, para que possam receber o salário pago pela prefeitura.

No 1º dia de setembro, a instituição financeira já começa a administrar a folha de pagamento do Paço. De acordo com a prefeitura, com o objetivo de facilitar a abertura de contas bancárias, servidores do GoiâniaPrev podem buscar atendimento no Itaú, na estrutura física instalada no próprio instituto, localizado na Avenida B, Quadra C, Lote 16/18, nº 155, no Setor Oeste, Goiânia-GO, de 09h às 17h. Além disso, as outras agências do Itaú em Goiânia também estão trabalhando com o horário ampliado, exclusivo para os servidores da prefeitura.

Para a estrutura de atendimento ao GoiâniaPrev, nas agências situadas na Avenida Anhanguera, Campinas, Avenida Rio Verde, Parque Amazônia, Avenida República do Líbano e Praça do Bandeirante, é possível agendar horário de atendimento pelo telefone 0800 888 2550. Há, também, unidade instalada no Paço Municipal, no Park Lozandes.

Quem já for correntista do Itaú pode autorizar o recebimento do salário através do aplicativo no celular. Basta clicar em nome no canto superior esquerdo na home, depois em 'Permissões e portabilidade', seguido de 'Autorizar salário em conta' e informar o CNPJ da prefeitura. Para o acesso pelo computador, no internet banking, clicar em 'Menu', depois em 'Conta Corrente', 'Ver mais', 'Salário', 'Habilitar recebimento de salário na conta corrente' e informar o CNPJ da prefeitura.