Um morador de Goiânia ganhou sozinho o prêmio principal em um sorteio do Super Sete, um jogo lotérico da Caixa Econômica Federal, e levou uma bolada de R$ 8,6 milhões. Ele apostou 14 números e teve sete acertos. Outras dez pessoas no Brasil tiveram seis acertos e levaram mais de R$ 6 mil.

O sorteio do concurso 342 aconteceu na noite da última sexta-feira (6). Confira os números sorteados: 8 – 0 – 1 – 3 – 7 – 1 – 8.

O morador fez a aposta na Bela Vista Loterias, na capital. Ele fez uma aposta simples de 14 números.

O Super Sete estava acumulado desde 10 de agosto de 2022, quando um morador de São Paulo levou mais de R$ 470 mil no concurso 281.

Saiba como apostar no Super Sete

O volante do jogo contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9). O apostador deverá escolher no mínimo 1 número por coluna. Se preferir, pode fazer apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados, ou 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados. Uma aposta simples, de 1 número por coluna, custa R$ 2,50.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas, conforme disponível no volante a seguir.

As apostas também podem ser feitas através do portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível para usuários iOS.