A partir desta terça-feira (16) já é possível apostar na Mega da Virada, sorteada tradicionalmente em 31 de dezembro. O prêmio estimado neste ano é de R$ 350 milhões e o valor não acumula.

Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis números), o montante será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.

O valor ultrapassa os R$ 325,2 milhões do ano passado e deve se tornar o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na poupança, serão mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro também é suficiente para comprar 40 mansões, no valor de R$ 8,75 milhões cada.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica, além do aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, e do site loterias.caixa.gov.br. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para quem opta por sete números, o total é R$ 31,50, e para oito R$ 126.

Para apostar pela internet, é preciso ter mais de 18 anos. O apostador deve acessar o site e clicar em "Sim" para responder à pergunta: "Você tem mais de 18 anos?" Na próxima página, clique em "Aposte Já" e, em seguida, vá em "Aposte Agora", para a Mega da Virada. Preencha sua aposta e clique em "Ir para pagamento", do lado direito da tela, em azul.

Para quem opta por uma aposta simples (seis números), a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões. Aqueles que fazem uma aposta com sete números têm probabilidade um pouco maior, de uma para 7,1 milhões. Jogando oito números, as chances são de uma para cada 1,7 milhões.

Clientes com acesso ao à Caixa Econômica pela internet podem fazer suas apostas pelo canal. Para isso, basta ter conta-corrente e ser maior de 18 anos.

A Caixa Loterias também disponibiliza a modalidade do bolão. Para isso, é necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas. Neste caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.



PRAZO

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

No ano passado, um dos vencedores da Mega da Virada não apareceu para pegar o prêmio. Em abril, uma mulher de 60 anos se apresentou ao Procon-SP para reivindicar a bolada, de R$ 162,6 milhões. Ela alegou ter problemas de memória e que, por isso, perdeu o prazo.

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. É necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.