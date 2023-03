Cidades Aprovada com a maior nota em Medicina na UFG irá para a USP Além da 1ª vaga na instituição goiana, a estudante ficou em 4º lugar na Universidade de São Paulo para o mesmo curso

Aprovada com a maior nota global da Universidade Federal de Goiás (UFG) no curso mais concorrido, considerando todos os cursos e campus, Isabela Amorim Souza Morais, 21, conta que o interesse pela Medicina começou logo no ensino médio. Ela relata que para conquistar a aprovação, precisou abdicar dos momentos de lazer, mas considera que o esforço valeu a pena e a sens...