Cidades Aprovada para menores, Coronavac tem quase 15 milhões de doses paradas O uso do imunizante nessa faixa etária foi aprovado nesta quinta-feira (20) pela Anvisa

O Instituto Butantan tem quase 15 milhões de doses de Coronavac paradas e que podem ser destinadas à vacinação contra a Covid-19 no público de 6 a 17 anos. O uso do imunizante nessa faixa etária foi aprovado nesta quinta-feira (20) pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). "[As quase 15 milhões de doses] não foram contratadas ainda por ninguém", afirmo...