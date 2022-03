Cidades Aquecimento global de 1,5°C pode levar até 14% das espécies à extinção Os grupos sob maior risco são os invertebrados e os polinizadores, seguidos de anfíbios e plantas com flores.

Em um cenário próximo do atual, o aquecimento global de 1,5°C pode levar 9% a 14% das espécies de todos os ecossistemas a um risco muito alto de extinção. O planeta já aqueceu 1,1°C. A avaliação faz parte do novo relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU, na sigla em inglês), lançado na segunda-feira (28). Elaborado por 270 cientistas, o estu...