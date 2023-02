Cidades Arquidiocese de Goiânia abre a Campanha da Fraternidade 2023

A Arquidiocese de Goiânia abriu a Campanha da Fraternidade 2023 na manhã desta quarta-feira (22) no Auditório do Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Matriz de Campinas. Neste ano a Igreja Católica irá refletir sobre a fome, e por isso escolheu como tema “Fraternidade e Fome”.O objetivo é sensibilizar a sociedade e a Igreja para o enfrentarem do f...