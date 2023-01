Cidades Arquidiocese de Goiânia se manifesta após morte do papa Bento 16 A circunscrição eclesiástica da Igreja Católica afirmou se unir “em oração com a Igreja do mundo”

Em nota publicada, a Arquidiocese de Goiânia se manifestou sobre a morte do papa emérito Bento 16, aos 95 anos, neste sábado (31). A circunscrição eclesiástica da Igreja Católica afirmou se unir “em oração com a Igreja do mundo” após o falecimento de Bento, destacando que o corpo dele estará na Basílica de São Pedro até a próxima segunda-feira (2), para saudação dos f...